Ator João Cortes é detido no Rock in Rio portando drogas

João Côrtes, famoso por estrelar comerciais de uma operadora de celular ao lado da atriz Grazi Massafera, foi encaminhado para o Jecrim após ser pego com haxixe e MDMA, ou apenas MD, na noite de sábado no Rock in Rio. Liberado, o ator ainda conseguiu assistir ao histórico show da banda The Who e do Guns N' Roses. Procurada, a assessoria do ator não foi encontrada.

O ator já voltou ao visual antigo após tingir de louro a cabeça e de preto a barba para o filme “O segredo de Davi”, com direção de Diego Freitas. Na trama, ele será um traficante de drogas sintéticas. João também gravou a quarta temporada de "O negócio", da HBO.