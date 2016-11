Após promessa, Adriane Galisteu deve fazer striptease em programa do SporTV

Adriane Galisteu deve mesmo tirar a roupa diante das câmeras em breve. A apresentadora garantiu que vai cumprir a promessa de fazer um striptease após o Palmeiras levar a Taça do Brasileirão.

A loira anunciou, em maio deste ano, que se mostraria como veio ao mundo caso o verdão levasse a melhor no final do campeonato. A ideia surgiu durante uma participação dela no programa “Extra Ordinários”, do SporTV.

Nesta segunda-feira (28), um dia depois da conquista do título, os torcedores cobraram a promessa da ex-modelo. Galisteu, no entanto, disse que vai esperar um posicionamento dos produtores da atração exibida no canal pago do Grupo Globo.

“Preciso esperar a direção do programa se manifestar. A prioridade é do programa, não posso fazer a louca e fazer o strip aqui no Facebook ou no meu canal do YouTube, né?”, avisou ela, que prometeu “caprichar” na atuação.

“Depois vocês conversem com o meu marido e acalmem a fera, tá?”, brincou.