Anitta usa biquíni de fita isolante em novo clipe e fãs assistem gravações no Vidigal

Anitta (Foto: Reprodução/nstagram)

Neste domingo (20), Anitta está produzindo seu novo vídeo clipe. A cantora publicou alguns vídeos dos bastidores das gravações no Insta Stories e surpreendeu os fãs ao aparecer com um biquíni feito de fita isolante.

O clipe vai ser dirigido por Terry Richardson, fotógrafo de moda americano que já produziu para grandes marcas e já trabalhou com Beyoncé, Rihanna e Lady Gaga. Nos vídeos, Anitta também aparece usando unhas postiças enormes. "WhatsApp só amanhã", brincou ela sobre não conseguir digitar no celular. Estamos ansiosos pelas próximas novidadas de Anitta!

As gravações foram acompanhadas pelos moradores do morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, e alguns fãs publicaram vídeos no Instagram mostrando os bastidores (veja abaixo ou clique aqui). O lançamento da nova música está prevista para setembro e a música é um funk cantado em inglês e português, com participações de Major, Mc Zaac e o Tropikillaz.

Fãs assistem gravações de clipe de Anitta (Foto: Reprodução/nstagram) Fãs assistem gravações de clipe de Anitta (Foto: Reprodução/nstagram)

Anitta grava novo clipe com biquíni de fita isolante (Foto: Reprodução/nstagram) Anitta grava novo clipe com biquíni de fita isolante (Foto: Reprodução/nstagram)

Unhas de Anitta (Foto: Reprodução/nstagram) Unhas de Anitta (Foto: Reprodução/nstagram)