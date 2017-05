UFGD abre processo seletivo com 22 vagas para professor

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) está com edital aberto para a seleção simplificada de professor substituto. São disponibilizadas 22 vagas e 27 para cadastro de reserva em dez faculdades da instituição.

As inscrições começaram hoje (09) e seguem até sexta-feira (12) para candidatos com a titulação exigida no edital, e de 23 a 26 de maio para as áreas sem candidatos inscritos na primeira etapa. O procedimento é feito online pelo site da instituição.

Serão aplicadas provas didáticas e de títulos. O contrato terá vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado por até 24 meses.

Os documentos exigidos em edital devem ser entregues no Centro de Seleção, localizado na Rua João Rosa Góes, 1.761, Vila Progresso. O telefone para contato é o (67) 3410-2840.