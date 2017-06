Receita paga dia 16 primeiro lote de restituições do Imposto de Renda

A Receita Federal pagará no próximo dia 16 de junho o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda. Esse primeiro montante é composto principalmente por idosos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave, que têm prioridade para receber o dinheiro. A consulta deve ser liberada em meados do dia 10.

O contribuinte que entregou a declaração pode consultar a situação da declaração na página da Receita Federal, preenchendo os campos com CPF e data de nascimento. É possível conferir se houve alguma inconsistência que levou à malha fina, quando é possível corrigir as informações por meio de uma retificadora.

A partir da liberação, o dinheiro fica disponível no banco durante um ano. Após esse período, se o resgate não for realizado, deverá ser feito um requerimento pela internet por meio de um formulário eletrônico disponível no site do órgão.

Se o valor não for creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Ao todo, serão sete lotes de restituição, sendo o primeiro em junho e os outros em meados de cada mês, até dezembro. As consultas para que a pessoa saiba se está inserida no lote do mês corrente é liberada dias antes do início do pagamento.Os valores das restituições são corrigidos pela variação dos juros básicos da economia.