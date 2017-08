MS tem 577 vagas em concursos para níveis fundamental, médio e superior

Oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade - Foto: Divulgação

A semana começa com 577 vagas em concursos públicos e processos seletivos disponíveis em Mato Grosso do Sul. As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade e salários que podem passar dos R$ 8 mil. Confira abaixo a lista com os certames em curso.

Continua com as inscrições abertas a Câmara Municipal de Campo Grande, que disponibiliza 70 vagas para níveis médio e superior. Os salários são de R$ 1.672,27 e R$ 2.833,33, dependendo do cargo. A inscrição pode ser feita no site www.fapec.org. A taxa de participação é de R$ 90 e R$ 110.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul seleciona 560 pessoas para formação de cadastro reserva nas funções de analista judiciário na área fim e meio e técnicos de nível superior nas funções de técnico contábil, analista de sistema computacional, bibliotecário, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, médico, odontologia, assistente social, psicólogo, jornalismo, e estatístico.

No caso dos cargos de analista judiciário, o salário é de R$ 4.913,79. Já para técnicos de nível superior é de R$ 5.636,96. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro pela internet. As taxas são de R$ 85 ou R$ 100 dependendo do cargo.

A Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados) encerra nesta segunda-feira (21) as inscrições para formação de cadastro reserva nos cargos de fonoaudiólogo, técnico em imobilização ortopédica, técnico em banco de sangue, técnico em enfermagem, auxiliar de serviços gerais, higienização e hotelaria, e copeiro. Os interessados devem preencher o formulário no site da prefeitura do município. A jornada prevista, caso haja contratação, será de 44 horas semanais com salários que variam R$ 937,00 e R$ 2.798,00, de acordo com o cargo desejado.

Nesta terça-feira (22) começa o prazo de inscrição do concurso da Prefeitura de Sete Quedas para contratação temporária de professores para trabalharem nas escolas urbanas e rurais da cidade. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais. O valor da hora-aula não foi informado no edital. Os interessados devem ir pessoalmente até a Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Monteiro Lobato, 749, levando preenchida a ficha disponível no site da prefeitura. O órgão fuciona das 8h às 11h e das 14h às 16h.

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) também encerra amanhã as inscrições da seleção para formação de cadastro reserva de professores nas áreas de ciências econômicas, medicina, biomedicina, odontologia, fisioterapia, psicologia, enfermagem e farmácia-bioquímica. O valor da hora-aula varia de R$ 13,87 a R$ 50,62 dependendo da titulação do candidato. A ficha de inscrição está disponível no site da instituição.

A Prefeitura de São Gabriel do Oeste encerra na quarta-feira (23) as inscrições de dois editais para formação de cadastro reserva para os cargos de cozinheiro, lavadeira, recepcionista, auxiliar de enfermagem, técnico em laboratório, vigia e técnico em enfermagem.

O salário varia entre R$ 910,65 e R$ 1.673,20, dependendo do cargo, para atuação em jornadas de trabalho em 44 horas semanais. As inscrições deverão ser realizadas no período de 21 a 23 de Agosto de 2017, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste, localizada na Rua João Evangelista Rosa, nº 1.156, Centro.

Já o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) encerra no dia 27 de agosto as inscrições para contratar dois professores substitutos nas áreas de informática e rede de computadores em jornada de 40h semanais. A remuneração varia de R$ 3.121,76 a R$ 6.200,14. O formulário está disponível no site da instituição. Será cobrada taxa de R$ 30 para participar do processo seletivo.

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre no dia 28 de agosto as inscrições do concurso para contratar um professor na área de biotecnologia com dedicação exclusiva e salário inicial de R$ 7.404,20. O docente também fará jus ao benefício de R$ 458,00 mensais referente à auxílio-alimentação. Os interessados devem fazer a inscrição pela internet até o dia 28 de setembro mediante pagamento da taxa de R$ 350.