Mais de 57 mil contribuintes já declararam o Imposto de Renda em MS

Balanço divulgado pela Receita Federal, mostra que 57.190 contribuintes realizaram a declaração do Imposto de Renda em Mato Grosso do Sul, até às 8h40 de ontem (21).

No Estado, são esperadas 390 mil declarações e o prazo encerra no dia 28 de abril. O programa gerador da declaração já está disponível e pode ser baixado no computador, celular ou tablet. Quem não declara, paga multa de 1% do imposto devido, limitada a 20% ou o mínimo de R$ 165,74.

Para quem precisa de ajuda e dúvidas na hora de realizar a declaração do Imposto de Renda, duas faculdades oferecem serviço gratuito.

A Uniderp, localizada na avenida Ceará, atende contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais ou R$ 60 mil anualmente. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h30, e das 8h às 12h, aos sábados.

Já a Estácio de Sá, está promovendo a Semana do Imposto de Renda, com atendimentos que ocorrem sempre das 17h às 19h, até sexta-feira (24). A Faculdade está situada à Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, no Jardim TV Morena.