Boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco

Foto: SNB

O sistema será implantado aos poucos, segundo a Federação Brasileira de Bancos – Febraban.

Cronograma

A partir de 10/07 para valores acima de R$ 50 mil.

A partir de 11/09 para contas entre R$ 2 mil e R$ 49.999,99.

A partir de 09/10, para boletos entre R$ 500 e R$ 1.999,99.

A partir de 13/11 para valores entre R$ 200 e R$ 499,99.

E a partir de 11/12 para contas inferiores a R$ 200.

Como é hoje

Pelo sistema atual, os boletos podem ser pagos em qualquer banco até a data de vencimento.

Depois de um determinado período, o pagamento só pode ser efetuado no banco emissor do documento.

Segurança

A Febraban admitiu que o sistema atual de cobrança funciona há mais de 20 anos e precisava ser atualizado.

A nova plataforma também permitirá a identificação do CPF do pagador, para rastrear os pagamentos.

Quando o consumidor pagar a conta será feita uma consulta à nova plataforma para checar as informações.

Se os dados do boleto coincidirem com aqueles que constam no sistema a ser implantado, a operação será validada.

Com informações da Veja e SNB