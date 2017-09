Vídeos mostram trabalhadores próximos a ônibus em chamas na BR-158

Imagem JP News

Ônibus que transportava funcionários da empresa Fibria pegou fogo no município de Três Lagoas na manhã desta segunda-feira (4). Conforme o relato do motorista, as chamas começaram na parte debaixo do ônibus. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o site JP News, o ônibus transportava mais de 30 funcionários para o núcleo da fábrica localizado às margens da BR-158, entre os quilômetros 293 e 294, na saída para o município de Brasilândia. O caso aconteceu por volta das 7h.

O motorista teria percebido que o fogo estava alcançando o interior do ônibus e estacionou no acostamento da rodovia para que todos os trabalhadores descessem do veículo.

A brigada de incêndio da Fibria foi ao local e prestou os primeiros atendimentos de combate ao incêndio. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e ajudou no rescaldo, além de fazer inspeção para certificar que as chamas não iram recomeçar.