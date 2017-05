VÍDEO: Câmeras de segurança flagram homem jogando veneno para cães em bairro de Dourados

As câmeras de segurança de uma casa no Jardim Europa, em Dourados flagraram o momento que um homem arremessa um objeto suspeito pra dentro da residência. Minutos depois da ação, dois cães da raça Border Colie começaram a passar mal. Um dos animais veio a óbito, segundo médico veterinário, os cães foram envenenados com Chumbinho.

No vídeo, um rapaz de aparência jovem, usando boné e calça branca, chega empurrando uma bicicleta, atira o veneno para dentro do portão da casa e foge. A ação durou menos de dois minutos e foi registrada pelas câmeras de segurança da casa.

Conforme informações do registro policial, em Janeiro deste ano outro cão da residência foi vítima de envenenamento. Segundo a lei federal de n° 9.605/98, abusar, mau-tratar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos é crime com pena de três meses a um ano de prisão. A pena é aumentada de 1 terço a 1 sexto se ocorrer a morte do animal.

Denúncias sobre crimes ambientais, de lesão a turistas e maus-tratos a animais devem ser feitas na Decat, unidade especializada, pelo telefone (67) 3368-6144. A delegacia é localizada na Avenida Duque de Caxias, dentro do Aeroporto Internacional de Campo Grande e funciona 24 horas por dia. (CGNews)