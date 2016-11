Quarta-feira com clima ameno e possibilidades de chuvas em MS

FOTO: WASHINGTON LIMA / FÁTIMA NEWS

A quarta-feira (30) será de temperaturas máximas em declínio em Mato Grosso do Sul e possibilidades de chuvas em todas as regiões, principalmente no Norte do Estado. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima não passa dos 29ºC.

Em Campo Grande, o dia começa com algumas nuvens no céu e mínima de 25ºC. Está previsto para à tarde, chuvas isoladas e a máxima na Capital não passa de 28ºC.

Pancadas de chuvas nesta manhã no Norte do Estado, que registra mínima de 25ºC. Deve chover forte à tarde em Rio Verde e Coxim e a máxima na região será de 28ºC.

A manhã começa com o clima mais ameno no Sul de MS, mínima de 20ºC. À tarde será parcialmente nublada em Dourados, Fátima do Sul e Ponta Porã e a máxima de 26ºC.

A quarta-feira começa com pancadas de chuvas no Pantanal do Estado e mínima de 26ºC. Está previsto chuvas durante a tarde em Corumbá e Porto Murtinho e a máxima atinge 29ºC. Possibilidade de chuvas também à noite.