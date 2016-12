Previsão de chuvas para esta sexta-feira e máxima não passa de 30ºC em MS

A sexta-feira (2) começou nublada em todas as regiões de Mato Grosso do Sul e com mínima de 20ºC no Sul do Estado. Há previsão de chuvas durante todo o dia e a máxima não passa de 30ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Manhã com ventos frios e mínima de 23ºC em Campo Grande. Há pancadas de chuvas e trovoadas pela manhã e à tarde e a máxima chega a 30ºC. Possibilidade de chuvas também à noite.

Pancadas de chuvas também na região Sul que começa o dia com mínima de 20ºC. Chove durante a tarde em Deodápolis, Angélica e Nova Andradina e a máxima atinge 30ºC.

No Leste do Estado, a manhã tem mínima de 22ºC e possibilidade de chuvas. À tarde, ocorrerão trovoadas e a máxima em Três Lagoas e Água Clara chega a 29ºC.

Chuvas fortes estão previstas para esta manhã no Pantanal do Estado. A sexta-feira na região começa com 24ºC e à tarde atinge 29ºC, com trovoadas e pancadas de chuvas em Corumbá e Porto Murtinho.