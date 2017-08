Prefeitura de MS prorroga até sexta inscrições para o concurso público com salário de até R$ 5 mil

Ao todo serão preenchidas 48 vagas para diversas funções, tais como: Médico, Nutricionista, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Recepcionista, Agente Comunitário, Motorista, Professor entre outras, os salários vão de R$ 723,00 a R$ 5.312,22.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo prorrogou até o dia 18 de agosto, as inscrições para o Concurso Público.

As inscrições podem ser feitas no site da organizadora: www.idagem.com.br, onde está disponível o edital completo ou no site www.santaritadopardo.ms.gov.br.

O valor das inscrições varia de R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de nível fundamental, R$ 90,00 (noventa reais) para os cargos de nível médio e R$ 120,00 (cento e vinte reais) para os cargos de nível superior.