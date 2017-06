Prefeitura abre inscrição em seleção para médicos com salário de até R$ 14 mil nesta segunda-feira

Há vagas para Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo uma para Nova Andradina e uma para o distrito de Casa Verde. Carga horária é de 40 horas semanais e remuneração de R$ 14.222,12.

Prefeitura Municipal de Nova Andradina abre amanhã inscrições em processo seletivo simplificado para contratação de três médicos temporários para a rede pública de saúde. Salários vão até 14.222,12.

Também há uma vaga para médico em clínica geral, com carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 6.584,54.

Inscrições devem ser feitas pessoalmente de amanhã até quarta-feira (7), das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Jose Pereira Sobrinho, 808.

Processo seletivo será composto de avaliação curricular.

Resultado será divulgado no dia 9 de junho, no site da Prefeitura do Município. Homologação do resultado será divulgada no dia 14 de junho, por meio de publicação no Diário Oficial.

Candidatos aprovados serão convocados conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

As contratações serão feitas por tempo seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.