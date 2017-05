Passageiro fica surpreso ao se deparar com onças-pintadas na BR-262

Passageiro de um veículo que seguia pela BR-262 ficou surpreso ao se deparar com duas onças-pintadas. Ele registrou o momento em que os felinos atravessaram a rodovia.

O vídeo, que circula nas redes sociais desde o último fim de semana, mostra as onças-pintadas que pareciam brincar. As imagens foram compartilhadas em diferentes grupos do WhatsApp e Facebook.

Conforme a gravação, os viajantes seguiam em direção à fazenda Novo Horizonte, na região do Pantanal, quando flagraram os felinos na pista.

Onça pintada -

Medindo entre 1,12 e 1,85 metro, sem cauda, é o terceiro maior felino do mundo, após o tigre e o leão. É um animal de grande porte e pesa entre 56 e 92 kg, em média, mas há registro de onça pintada com mais de 150 quilos.

A onça pintada costuma ser crepuscular e solitária. Este felino é conhecido por fazer emboscadas e matar suas presas com mordidas no crânio.