Onevan visita Antônio João e reitera destinação de emenda de laboratório de informática para escola

FOTO: ASSESSORIA - Onevan visita Antônio João e reitera destinação de emenda

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cumpriu agenda institucional em Antônio João, na noite desta quinta-feira, onde discutiu com lideranças políticas e da sociedade organizada ações em favor do município.

A reunião foi organizada pela comerciante Paula Martins, conselheira tutelar Angélica Almeida e pelo vereador Élio Custódio (Macaco) e contou com a presença da vice-presidente da Apae, Zilda Fuchs Mattos; presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, João Orzeni Martins; a conselheira tutelar Kátia Gonçalves; e representantes da EE “Aral Moreira” – Rita Dauzacker (diretora), Ilza Glanert Rodrigues (coordenadora), Angela Aizawa (presidente da APM) –, dentre outros participantes.

Compromisso – Onevan de Matos falou sobre o seu trabalho político-parlamentar em favor dos municípios de Mato Grosso do Sul – incluindo Antônio João –, destacando os compromissos com políticas de Saúde, Educação, Assistência Social e Geração de Empregos.

A reunião foi absolutamente produtiva, tendo em vista que os munícipes de Antônio João puderam expor ao deputado estadual as principais necessidades do município, bem como apresentaram novos pedidos de emendas parlamentares.

Emenda Parlamentar – O deputado estadual explicou que já contemplou o município na destinação de sua cota individual de emendas parlamentares, reiterando o compromisso com a direção e comunidade da EE “Aral Moreira” – Onevan de Matos assegurou recursos para a aquisição de computadores para o laboratório de informática da unidade escolar.

“Estou muito feliz de estar aqui em Antônio João e conversar com diversos amigos, que são lideranças e sabem quais as principais necessidades do município. Além da destinação da emenda parlamentar para a EE “Aral Moreira”, buscarei junto ao Governo do Estado novos recursos e investimentos para Antônio João”, resumiu o deputado estadual Onevan de Matos.