Mulher residente no PR sai ilesa após capotar veículo em rodovia da região

Condutora do Hyundai HB-20 perdeu o controle da direção e capotou o veículo em seguida - Foto: Nova News

Com o nome preservado, uma mulher, de 57 anos, saiu ilesa de um acidente ocorrido por volta das 13h desta segunda-feira (28) na MS-276, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia.

Por motivos a serem apurados, a condutora do Hyundai HB-20, ao chegar na altura do Km 20 da rodovia, perdeu o controle da direção e capotou o veículo em seguida.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, a mulher reside na cidade Marilena, interior do Paraná, e seguia na rodovia com destino a Nova Andradina.