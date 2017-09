Mulher fisga pintado gigante no Rio Miranda

FOTO: FACEBOOK

A cuidadora Mara Nunes, 39 anos, foi surpreendida durante a primeira pescaria com o namorado na noite de sábado (9). O pintado teria medido 1 metro e 38 centímetros de comprimento e demorou 20 minutos para ser retirado das águas do rio Miranda e foi trazido para casa pelo casal que ficou muito feliz com a conquista.

Segundo Olimpio Pelzl Barcargi, 46 anos, namorado de Mara, foi o tempo dele se virar para preparar a isca dele e a companheira chamar. “Foi muito rápido. Ajudei ela a preparar o equipamento, jogamos na água. Me virei para arrumar o meu e então ela já chamou porque o peixe tinha fisgado e ela não conseguia segurar”, disse.

Foram cerca de 20 minutos com o barco rodando para conseguirem retirar o pintado da água. “Nós ficamos rodando no barco por 20 minutos porque a gente não tinha fisga. Foi benção de Deus. Depois que o peixe cansou fiz uma corda e laçamos para conseguir retirar ele. Tinha hora que o barco rodava na água”, completou.

Olimpio reforçou que a pesca foi a primeira da namorada. “Ela nunca tinha pescado. Foi a primeira vez, ficamos muito felizes. O pintado tem mais de um metro”, contou.

Para Bacargi, antigamente era mais fácil fisgar peixes desse tamanho. “A gente tava num pesqueiro, então alugamos o barco, mas o restante dos equipamentos era nosso. Antigamente era mais fácil", concluiu.