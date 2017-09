Mulher avança placa ‘Pare’ e atinge moto em cruzamento na área central de Nova Andradina

Por volta do meio dia, duas motocicletas se chocaram em um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida José Heitor de Almeida Camargo com a Rua Walter Hubacher. Apenas o ocupante de um dos veículos Honda Titan, um jovem de 24 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso no local, uma das motos era ocupada por uma mulher, de 49 anos, que seguia pela Rua Walter Hubacher. Conforme relatou à reportagem, ela disse que não viu a outra moto quando tentava atravessar a avenida, sem respeitar a placa de ‘Pare’ existente no cruzamento.

Com o impacto, apenas o motociclista foi arremessado ao solo e precisou encaminhado para o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’ para ser submetido à avaliação médica. De acordo com os socorristas, aparentemente o jovem sofreu apenas escoriações. A Polícia Militar também atendeu o acidente. Ambos motos possuem placas de Nova Andradina.