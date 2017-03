Marun chama protesto contra reforma da previdência de 'covarde' e diz que não muda de posição

FOTO: REPRODUÇÃO

''É um protesto covarde''. Foi assim que o deputado Carlos Marun (PMDB/MS) definiu a movimentação de manifestantes contra a reforma da previdência, em frente a sua residência, no condomínio de luxo Dahma, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. O parlamentar, disse que não tem medo e que vai se manter favorável ao projeto.

O peemedebista, aliado de primeira hora de ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato, usou um vídeo de pouco mais de um minuto para dizer que o protesto teve a intenção de constranger a esposa, o filho dele de 13 anos e a vizinhança.

O protesto reuniu milhares de pessoas no centro da Capital na manhã desta quarta-feira, e foi organizado principalmente por centrais sindicais, que condenam com veemência todas as mudanças previstas para o regime previdenciário no país, entre eles o aumento o tempo mínimo de contribuição, de 30 para 49 anos.

Após o protesto, um grupo se dividiu e foi em direção da casa do deputado, que é presidente da comissão da reforma da previdência na Câmara dos Deputados. Marun criticou esse grupo, e diz que seus membros 'só pensam na aposentadoria deles' e não no Brasil. O deputado conclui dizendo que a reforma é necessária e que vai lutar para que ela aconteça.

