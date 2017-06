Leilão da Receita anuncia iPhone 7 pela metade do preço

FOTO: DIVULGAÇÃO

No próximo dia 6 de junho, a Receita Federal realizará um leilão com 27 lotes de iPhones 7: duas unidades por lote. Os 56 aparelhos foram apreendidos em setembro do ano passado.

Caso tenha interesse em participar, os lances podem ser dados via internet a partir desta quarta-feira (24), com valor mínimo de 3 mil reais por lote (os aparelhos são de 128 GB nesse caso).

Menos da metade do preço

Se no site oficial da Apple, o preço do smartphone custa a partir de 3.499 reais, no leilão, o iPhone 7 pode ser encontrado por menos da metade do preço.

Os aparelhos que fazem parte desse leilão foram apreendidos pela alfândega do Aeroporto Internacional de Guararapes, no Recife. No total, o leilão contará com 58 lotes entre produtos eletrônicos, joias e roupas.

Vale notar que quem comprar os produtos terá que pagar ICMS e taxa de armazenagem de 7,47% sobre o valor da compra.

Como participar

Os interessados podem dar lances no leilão até dia 5 de junho, sempre das 8h às 18h. O edital do leilão restringe os itens para uso pessoal. Sendo assim, não é permitido revender os artigos comprados. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

Para participar do leilão da Receita é preciso ter um certificado digital, bem como estar em dia com tributos federais. No site da Receita, é possível obter gratuitamente a Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.