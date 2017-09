Ladrão “pesca” chave em cima de mesa e furta veículo em residência de Batayporã

Veículo furtado é um Chevrolet Celta, de cor prata, ano 99/2010 - Foto: Ilustração

Ao acordar para ir ao banheiro durante a madrugada, um homem, de 55 anos, descobriu que teve o seu veículo furtado no município de Batayporã.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, a ação aconteceu por volta das 4h desta quarta-feira (13) na Rua Primavera, na Vila Nídio Boffo.

Conforme contou a vítima à polícia, ele se levantou, percebeu que a janela da cozinha estava aberta e, quando chegou na sala, olhou na garagem e constatou que haviam furtado o carro e que o portão se encontrava aberto.

No local, o homem encontrou um pedaço de madeira no corredor da casa, medindo aproximadamente um metro e quarenta, com um gancho em arame e que, segundo ele, provavelmente foi usado para “pescar” a chave que se encontrava em cima da mesa da cozinha.

Conforme apurado pela reportagem, o veículo furtado é um Chevrolet Celta, de cor prata, ano 99/2010, e com placas HTQ-6957, do município de Batayporã (MS). A Polícia Militar foi acionada para comparecer no local e a ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias que o caso requer.