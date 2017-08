Itaporã recebe investimentos do Estado para infraestrutura urbana e rodoviária mais de R$ 39 milhões

Itaporã (MS) – Itaporã, município da região da Grande Dourados, recebeu mais de R$ 39 milhões em investimentos na área de infraestrutura urbana e rodoviária, nesta terça-feira (8.8). O governador Reinaldo Azambuja cumpriu extensa agenda, onde assinou ordens de serviço para a recuperação das rodovias MS-156/MS-379/MS-470, numa extensão de 55,10 km, com recursos estaduais na ordem de R$ 28.447,562,03; das MS – 156 e MS – 157 no trecho urbano – travessia de Itaporã, com investimentos foi de R$ 8.695.950,72.

Na pauta, também foi estabelecido convênio com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) para sinalização horizontal e vertical no trânsito do município. O governador entregou duas obras já concluídas, sendo a ponte de concreto armado sobre o rio Brilhante (MS-156),

E da construção da quadra de esportes coberta da Escola Estadual Olívia de Paula.

Investimentos do governo na reconstrução da MS-156 beneficiam áreas urbana e rural de Itaporã.

“Estamos aqui hoje lançando a reconstrução de rodovias que para nós são fundamentais porque ligam diversos municípios e distritos da região, entregando obras também de grande importância para a população local. Porém, vale ressaltar que todos esses projetos têm um modelo novo, de solo e cimento para ter mais durabilidade, com padrão e aguenta trafego pesado dos caminhões. Para não acontecer o que aconteceu no final de 2014 com algumas rodovias de MS”, ponderou.

As ações que planejadas pelo Governo do Estado já mudou a percepção da população. Para muitos, as obras prometidas em gestões anteriores não seriam mais executadas.

Reinaldo Azambuja autorizou obras em Itaporã, onde o governo investe mais de R$ 39 milhões em infraestrutura.

“Aqui sofremos com alagamentos quando chove e muita poeira quando está calor. Esperávamos faz muito tempo, nem acreditava mais que iria acontecer”, disse a doméstica Lídia da Costa Oliveira.

Governador segura peixe fisgado por um pescador na ponte sobre o rio Brilhante.

O ex-prefeito de Itaporã, Toshi Nishimura, que prestigiou a agenda do governador Reinaldo Azambuja, ressaltou que a obras nas rodovias são de extrema importância para o desenvolvimento do município. “Não resta dúvida que essa obra é importantíssima porque essas rodovias nunca passaram por esse processo de recuperação”, contou.

Educação e lazer

O diretor da EE Olívio de Paula, Charles Toni Dallas Corte, disse que a obra da quadra de esporte coberta é a entrega de um sonho. “Sonho de toda comunidade, uma obra que vai atender toda população porque é a única opção de lazer que nós temos, faz tempo que esperávamos”, concluiu. Veja mais fotos.

