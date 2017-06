IFMS abre 180 vagas em cursos técnicos integrados ao nível médio

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu nesta segunda-feira (5) 180 vagas em cursos técnicos de nível médio subsequentes e integrados, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o Proeja. O edital de abertura para seleção de oferta foi publicado na Central de Seleção da IFMS, que pode ser acessada pelo site clicando aqui.

As opções são os cursos técnicos subsequentes em Aquicultura, no Campus Coxim, e Agricultura e Informática para Internet, em Naviraí. Para concorrer às vagas, é necessário ter o ensino médio completo ou equivalente.

Já em Jardim, a oferta é para cursos técnicos integrados em Edificações e Manutenção e Suporte em Informática, na modalidade Proeja. O candidato deve ter concluído o ensino fundamental e idade mínima de 18 anos até a data da matrícula.

Cotas – Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública, comprovarem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, e/ou se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e às pessoas com deficiência.

A opção por essas vagas deve ser manifestada no ato da inscrição e a documentação que comprova a condição deve ser apresentada no ato da matrícula. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de julho, pela Página do Candidato da Central de Seleção.

A seleção e classificação dos candidatos será feita por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 10 de julho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande, às 14h. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia seguinte.