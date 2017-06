Estado convoca candidatos aprovados em concursos para inspeção médica e posse

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) convoca através da edição desta segunda-feira (5.6), do Diário Oficial do Estado (DOE), candidatos aprovados nos concursos públicos da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e Fundação de Serviços de Saúde (Funsau) para inspeção médica e posse.

Agepen

A inspeção médica dos 120 candidatos ocorrerá entre os dias 20 e 30 de junho, conforme especificado em edital, na Funsau, localizada na rua Franklin Roosevelt, 68, Jardim Aclamação. Já a assinatura do termo de posse e escolha de vagas será no dia 3 de julho, com horário o edital conforme cargo, área de atuação e habilitação profissional.

Iagro

Dois candidatos foram convocados: um gestor estadual agropecuário e um fiscal estadual agropecuário. A inspeção médica acontecerá, às 7h30, também na Funsau. A assinatura do termo de posse será, às 10h, na avenida Senador Filinto Muller, 1146 sede da Iagro. Ambos no dia 19 de junho.

Funsau

Uma profissional de serviços hospitalares para a função de assistente social foi convocada, e fará a inspeção médica e posse no dia 19 de junho. O exame admissional será às 7h30, na Funsau. Já a posse acontece às 10h na Coordenadoria de Recursos Humanos do Hospital Regional (HRMS) com endereço na avenida Engenheiro Luthero Lopes, 36, Aero Rancho V.