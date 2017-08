Em MS, 13 municípios perderam habitantes entre 2016 e 2017

Novo Horizonte do Sul foi o município de MS que perdeu mais habitantes em um ano. Foram 132 pessoas que deixaram de morar no município. (Foto: Divulgação)

Enquanto que Mato Grosso do Sul ganhou 30 mil novos moradores de 2016 para este ano, 13 municípios do Estado perderam habitantes. Os dados são da estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com data de referência em 1º de julho de 2017, divulgada nesta quarta-feira (30).

Novo Horizonte do Sul foi a cidade que mais teve baixas. Este ano o município tem 4.041 moradores enquanto que no ano passado eram 4.173 habitantes, 132 pessoas a menos, ou seja, 3% da população deixou a cidade.

Também tiveram redução expressiva Guia Lopes da Laguna, que perdeu 72 pessoas, passando de 10.063 para 9.991 habitantes. Nioaque tem este ano 70 pessoas a menos. Eram 14.162 moradores no ano passado enquanto que agora são 14.092.

Os outros municípios que perderam moradores este ano foram: Pedro Gomes (-55 pessoas), Bodoquena (-39), Rio Negro (-37), Inocência (-23), Sete Quedas (-21), Brasilândia (-20), Fátima do Sul (-19), Camapuã (-18), Glória de Dourados (-16) e Jateí (-6).

O único município que não perdeu nem ganhou novos habitantes foi Taquarussu, que manteve a sua população de 3.570. Já Figueirão, a menor cidade de MS, teve um acréscimo de seis novos moradores.