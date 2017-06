Eleitores de cidade do MS escolhem novo prefeito e vice neste domingo

Novo pleito será realizado porque chapa mais votada nas eleições municipais do ano passado teve o registro negado pela Justiça Eleitoral. Eleitores de Tacuru retornarão às urnas neste domingo (04), para escolherem prefeito e vice-prefeito da cidade.

Claudio Rocha Barcelos (PR) e Adailton de Oliveira, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, obtiveram o maior número de votos em outubro do ano passado. No entanto, chapa concorreu com o pedido de registro de candidatura indeferido com recurso em tramitação e, por isto, os votos recebidos foram totalizados como nulos.

Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o indeferimento do registro de candidatura de Adailton de Oliveira, ao cargo de vice-prefeito, por ter sido condenado por compra de votos.

Dois candidatos disputam a prefeitura de Tacuru. São eles: o ex-presidente da Câmara de Vereadores e prefeito interino do município, Paulo Sérgio de Lopes Mello (PP) e Carlos Alberto Pelegrini (PMDB). O último foi o maior rival de Claudio Rocha, nas eleições de outubro do ano passado, perdendo por apenas 89 votos de diferença.

Hoje é o último dia para candidatos realizarem propaganda eleitoral e eles tem até o dia 9 de junho para entregar a prestação de contas. Diplomação deve ocorrer até 24 de junho.

Desde o começo do ano, a cidade está sob a administração interina do ex-presidente da Câmara dos Vereadores, Paulo Melo.