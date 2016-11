Detran-MS notifica condutores sobre processos administrativos e entrega de CNHs

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou nesta segunda-feira (28) uma notificação emitida a 18 condutores que serão alvo de processos administrativos, por causa de infrações cometidas anteriormente.

O processo administrativo pode resultar na aplicação de penalidade de suspensão, cancelamento ou cassação do direito de conduzir veículos. Durante um prazo de 15 dias, a partir desta segunda, os condutores notificados poderão apresentar defesa escrita contra o processo.

As notificações foram emitidas a condutores de todo o Estado, sendo que todos os notificados cometeram mais de uma infração registrada desde 2015.

Outra notificação foi emitida a seis condutores que já concluíram seus processos administrativos e que terão um prazo de 48h para que entreguem suas CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) à sede do Detran-MS.

Todas as notificações com o nome dos condutores autuados foram publicadas no Diário Oficial do Estado, entre as páginas 11 e 25.