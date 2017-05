Confira a programação da Expobata 2017 que terá show com Fernando e Sorocaba

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Comissão Organizadora da Expobata 2017 anunciou nesta sexta-feira, dia 19 de maio, após reunião, o show da dupla Fernando & Sorocaba como atração principal da tradicional festa marcada para de 3 a 6 de agosto, no Parque da Juventude localizado no bairro Residencial Modelo, em Bataguassu.

A apresentação de uma das melhores duplas do sertanejo universitário será no dia 4 de agosto (sexta-feira) e promete arrastar um grande público do município e região para o evento.

Outras duas atrações também foram confirmadas: show do Trio Parada Dura, na abertura da festa, dia 3 de agosto (quinta-feira), com entrada franca; e no sábado, dia 5 de agosto, a animação será da dupla Antony & Gabriel. No dia 6 de agosto, haverá provas de laço e tambor.

Como em anos anteriores, a Expobata 2017 contará com uma ampla infraestrutura composta por praça de alimentação, estacionamento de veículos, rodeio, provas de laço e tambor; boatinha e parque de diversões.

A venda de passaportes e camarotes para acesso aos shows de Fernando & Sorocaba e Antony & Gabriel, conforme a Comissão, deve ser iniciada já no próximo mês de junho. Os valores serão divulgados posteriormente.

A Expobata 2017 é uma realização da Associação Amor e Vida e Sindicato Rural de Bataguassu, com apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Bataguassu e Câmara de Vereadores.

Confira os shows

03/08 – Trio Parada Dura

04/08 - Fernando & Sorocaba

05/08 - Antony & Gabriel

06/08 - Provas de Laço