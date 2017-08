Concurso da Policia Civil foram mais de 30 mil inscritos para 180 vagas

Imagem google

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) tornou pública nesta quinta-feira (31) a lista de inscritos no concurso público para cargos de agente de polícia judiciária. Foram mais de 30,6 mil inscritos para diferentes vagas.

De acordo com o edital divulgado pela Sejusp, foram 12,9 mil inscrições para as vagas de escrivão de polícia judiciária e 17,6 mil inscritos para as vagas de investigador de polícia judiciária, com salário de R$ 3.888,26 para ambas as funções.

Ao todo, são 129,78 candidatos por vaga de escrivão da polícia, e 220,92 candidatos por vaga de investigador da polícia. A contagem ignora a divisão das vagas por cotistas índios, negros, pessoas com deficiência e ampla concorrência.

Na lista divulgada pela Sejusp e pela Delegacia-Geral da Polícia Civil, há a relação dos inscritos em ordem alfabética, com nome, número de inscrição e função pretendida. Não foi divulgada a lista de inscritos para o cargo de delegado da polícia civil.

Em caso de eventuais erros na inscrição, o candidato pode solicitar as correções por meio do site da Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura de MS). A lista pode ser consultada em uma edição suplementar do Diário Oficial do Estado, clicando aqui.