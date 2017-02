Chuvas diminuem em algumas regiões de MS e temperatura pode chegar a 36°C

A quarta-feira (15) começou com termômetros marcando 21°C e céu claro em Campo Grande. A previsão da meteorologia é de que as chuvas diminuam na maior parte do Estado.

Na Capital, a condição de muitas nuvens com períodos de sol com possibilidade de pancadas de chuva. A máxima é de 31°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), devido à aproximação da Alta Subtropical do Atlântico Sul ao continente, a parte leste do Estado terá redução das chuvas com condição de sol entre poucas nuvens e elevadas temperaturas nessa quarta.

A nebulosidade deverá se concentrar na porção oeste do Estado, onde são esperadas pancadas de chuvas principalmente durante a tarde. A máxima no Estado é de 36°C.