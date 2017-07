Carreta carregada com 81 cabeças de gado tomba em Nova Andradina

Uma carreta, carregada com 81 cabeças de gado, tombou na tarde desta terça-feira (18) em Nova Andradina. Apenas um animal morreu no acidente registrado na MS-473, sentido ao Bairro Laranjal, a cerca de 1.500 metros do perímetro urbano da cidade.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso no local, o condutor do caminhão saiu minutos antes da Fazenda Santa Amélia e seguia com destino à Fazenda Porto Fino quando aconteceu o fato. Pelo apurado, ele estava em uma subida quando o gado pendeu para o lado e o caminhão veio a tombar em seguida. Alguns animais correram pela estrada, enquanto os outros continuaram presos na gaiola.

O Corpo de Bombeiros e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) se deslocaram para trecho onde ocorreu o acidente. Um guincho foi também solicitado para fazer o destombamento do caminhão, com placas de Nova Andradina, e do semi reboque, com placas de Santa Inês (PR). O motorista saiu ileso.