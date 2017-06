As vésperas do inverno, temperaturas em MS ficam abaixo dos 10ºC

O frio intenso marca o último dia de outono em Mato Grosso do Sul, a começar pela Capital, que pode registrar mínima de 7ºC. Nas cidades do interior a sensação térmica pode beirar os 0ºC, e alguns municípios podem registrar geada, de acordo com a previsão climática do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciai).

Em Campo Grande o dia deve ser nublado e pode chover ao longo do dia. . A máxima pode chegar a 22ºC.Amambai registrou 5ºC nas primeiras horas desta terça-feira, e a temperatura pode chegar aos 20ºC.

Termômetros em queda na região sul. Em Dourados a mínima prevista é de 7ºC, e o dia já começa nublado. Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. O dia promete ser ainda mais frio em Ponta Porã, onde os termômetros podem marcar 4ºC nesta terça-feira. Há chances de chuva..