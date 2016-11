Aprovados na Agepen são convocados para curso de formação penitenciária

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, dia 16 de novembro, traz das páginas 6 a 24 informações referentes ao concurso público para o cargo de agente penitenciário estadual, entre elas a convocação de 438 candidatos para a efetivação da matrícula no curso de formação penitenciária.

A matrícula no curso de formação penitenciária será realizada nos dias 17 (quinta-feira) e 18 (Sexta-feira) das 8 às 16 horas, e no dia 21 (segunda-feira) das 8 às 11 horas na Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Espen) com endereço na Rua Pernambuco, n. 1512, Vila Célia, em Campo Grande.

No ato da matrícula os candidatos deverão entregar os originais dos formulários de preenchimento obrigatório disponíveis na área do candidato da Escola Penitenciária, e as cópias e originais dos documentos pessoais listados no item II do edital n. 41/2016 SAD/SEJUSP/AGEPEN.

De acordo com o Coordenador de Seleção e Ingresso de Pessoal da SAD, Paulo Victor Oliveira, foram convocados para o curso de formação apenas o número de candidatos que o edital previa. "O edital previa 438 vagas, portanto a convocação foi exatamente desse quantitativo de candidatos com maiores pontuações em todas as fases do concurso e já inclusos os candidatos cotistas" pontuou Oliveira.

Do total de vagas previstas, 307 vagas são na área de segurança e custódia, sendo 245 para candidatos do sexo masculino e 62 para o sexo feminino; 87 na área de administração e finanças, sendo, 5 vagas para administração, 5 para contábil, 5 para análise de sistemas e 72 para graduação e ensino superior; 44 vagas para área de assistência e perícia, sendo 17 vagas para psicólogos, 17 para serviço social e 10 vagas para direito. Por área 5% das vagas são destinadas a pessoa com deficiência, 10% destinadas a negros e 3% para índios.

