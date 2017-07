Após alta, brasileiros cruzam fronteira para abastecer no Paraguai

Em Foz do Iguaçu, região oeste do Paraná, motoristas atravessaram a fronteira com o Paraguai para abastecer os veículos, depois do reajuste no preço dos combustíveis em território brasileiro. Em todo o estado, o aumento começou a ser repassado ao consumidor na manhã desta sexta-feira (21), após o governo federal anunciar, na quinta (20), o aumento da tributação sobre a gasolina, o etanol e o diesel.