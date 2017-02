Agita Jateí é realizado no distrito Nova Esperança

No município de Jateí com uma administração visando o bem estar da população e melhor qualidade de vida, foi realizado recentemente uma noite agradável “Agita Jateí” no distrito de Nova Esperança, reunindo um grande número de pessoas.

Ao som de muita música a ação visou incentivar a prática do esporte e atividade física no município, proporcionando momentos de descontração, com várias atividades recreativas, como futebol, basquete, danças, malhação, pula-pula entre outros. A ação que esta prevista acontecer às sextas-feiras diversificando nas três localidades, sede, distrito e gleba.

Agita Jateí é um projeto idealizado pelos professores Paulo Augusto e Léo Júnior da Studio Negas Fitness desenvolvido em parceria com a prefeitura através da Semecel (Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer), e que desta vez contou com colaboração dos vereadores Robinho e Tingo.

Em Jateí o prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) irá incentivar cada vez mais a pratica do esporte, e ações que visam é um meio de socialização e entretenimento para a população. O departamento municipal de esportes e lazer encontra-se na gerencia do professor Kleberson José Grossko e Secretária da Semecel Eleni Felipe.