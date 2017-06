'Tomador de Whisky' é a nova música de Kleber e Ruan com participação de Loubet, ASSISTA O CLIPE

A Dupla Sertaneja é Destaque em Campo Grande, vem se despontando no interior do Mato Grosso do Sul e na Região Centro-Oeste, Kleberson Barros da Silva “Kleber” Natural de Fátima do Sul – MS, nascido no dia 04 de Fevereiro de 1991, mas Residente de Campo Grande desde Nove Anos.

Começou a viver da Música aos 13 anos de Idade, se apresentando em Eventos Regionais e Bailes na Região Sul do MS; Fernando De Paula Ferreira “Ruan”, Natural de Coxim – MS nascido em 22 de Fevereiro de 1992, mas Residente de Campo Grande desde Dezoito Anos começou na Música aos 16 anos se apresentando em Barzinhos e Quermesses na Região Norte do Estado.

ASSISTA O CLIPE ABAIXO - "TOMADOR E WHISKY"

A Junção deu mais do que certo pois dois Meninos com o mesmo Sonho vindo de regiões opostas do Estado se encontraram na Capital através de amigos Incomuns, Ruan na época além de interprete (Compositor) tendo suas músicas gravadas pelo Grupo Tradição, o cantor Marquinhos Guerra os ícones do Sertanejo Mato Grosso e Mathias, teve outra formação de Dupla que logo veio a separar, conheceu Kleber que na época tocava violão como “Free Lancer” nas noites de Campo Grande.

Logo trocaram informações que na época Kleber estava afim de Montar uma Dupla e Ruan se mostrou interessado em Continuar o projeto de Dupla Sertaneja e chamou Kleber para cantar na casa de amigos, em seguida nos Barzinhos, foi tudo natural a entonação e o entrosamento das vozes foi nítido de começo, logo começaram a se apresentar em Aniversários e nas Casas de Shows de Campo Grande como: Bodega, Miça, Coyote, etc.

O profissionalismo da dupla com um Show animado e o Carisma contagiante dos dois fez com que despontasse para o Cenário Musical Estadual e Regional, participando das Festas tradicionais como O Porco no Rolete em São Gabriel do D’Oeste; ExpoGrande e todas as casas de Shows de Campo Grande; ExpoBel em Bela Vista; em outros Estados na ExpoMineiros em Mineiros – GO; I Baile de Safra do Gercafe em Nova Olímpia no MT. Contudo a Dupla trouxe consigo as Músicas animadas de trabalho como “Cachorro Memo” e “Chifre não dói mais da sede” fez com que tocassem muito nas Rádios do MS, Hoje a Dupla se apresenta nas Pub´s mais badaladas da Capital e do MS.

As Exposições, Casamentos e Formaturas fazem parte da grade de Shows que a Dupla se apresenta Mês a Mês; o trabalho é árduo, mas com Ousadia e Alegria Kleber & Ruan conquistam mais e mais Fãs a cada dia mostrando sua Simpatia e Musicalidade, levando a Boa Música Sertaneja pra todo Brasil.