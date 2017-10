Pai é flagrado bebendo e usando drogas em motel com filha de 14 anos

Imagem Ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (12/10), no quarto de um motel no bairro Nossa Senhora de Lourdes, Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital de Goiás.

De acordo com informações do Juizado da Infância e Juventude, a filha dele, de 14 anos, e duas amigas dela, de 16 e 17 anos, estavam bebendo e usando drogas no local. Além do pai da menor, outros dois homens foram detidos.

Segundo a agente de proteção à criança e ao adolescente Tatiane Martins Vieira, o pai afirmou que levou a filha e as amigas para “passear” no motel. “Foi constatada realmente a presença de menores consumindo bebida alcoólica e loló”, disse ao jornal O Popular.

O motel foi autuado por permitir a entrada das jovens. A adolescente de 17 anos tem passagens por atos infracionais análogos aos de tráfico de drogas e roubo de carros.