Com -8,8ºC, cidade de SC volta a ter o dia mais frio de 2017

Pelo segundo dia seguido fez a temperatura mais baixa de 2017 em Santa Catarina. Bom Jardim da Serra marcou -8,8ºC no início da manhã desta quarta-feira (19). Já Florianópolis marcou 2,3ºC, a menor do ano na capital catarinense. A massa de ar polar que atingiu o Sul, Sudeste e Centro-Oeste segue derrubando as temperaturas pelo país.

"O ar polar segue influenciando tanto nas temperaturas quanto nas condições do tempo. Como ele é frio e seco, além de trazer esse amanhecer com temperaturas extremamento baixas, traz geada generalizada, ou seja, em muitas cidades", diz a técnica em meteorologia Bianca Souza.

"Tirando Laguna e Imbituba, todas as outras cidades que possuem estações meteorológicas em Santa Catarina estão amanhecendo com temperaturas abaixo dos 5°C. Destas, pelo menos 53 registraram temperaturas negativas e 13 com 0°C, inclusive cidades do Litoral", afirma Bianca.