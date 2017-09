Girafas brancas são avistadas em reserva no Quênia; vídeo

Duas girafas brancas, mãe e filho, foram flagradas em uma reserva do Quênia. De acordo com o "Daily Mail", elas foram gravadas pela primeira vez em vídeo.

De acordo com a organização, "os avistamentos de girafas brancas tornaram-se mais frequentes e comuns". O primeiro relato das girafas brancas ocorreu em 2016, no parque nacional de Tarangire, na Tanzânia. De qualquer forma, ainda é raro -- o caso no Quênia é o segundo registrado.