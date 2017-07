Acidente com trem deixa dezenas de feridos em Barcelona

Pelo menos 54 ficaram feridas - das quais pelo menos cinco estão em estado grave -, após um trem se chocar contra o limite final de uma via em uma estação de Barcelona, na Espanha, informou a Direção Geral de Proteção Civil do governo autônomo catalão nesta sexta-feira (28).

Ao menos 18 precisaram ser levadas até hospitais próximos. Em cinco casos, o prognóstico dos feridos é grave, entre eles o do maquinista do trem. Outros 30 passageiros dependiam de avaliação médica na mesma estação, ainda que a princípio apresentem ferimentos e lesões mais leves.

O caso aconteceu às 7h15 (horário local, 2h15 em Brasília) quando o trem vindo de Sant Vicenç de Calders, na província catalã de Tarragona, chegou à estação de França, no centro de Barcelona.

Aparentemente, o comboio não conseguiu frear e bateu contra os limite no trecho final da via 11 da estação. As causas estão sendo investigadas.