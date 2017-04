SUV Renault Duster Dakar volta ao mercado em Série Especial

Novidade é oferecida nas motorizações 1.6 16V SCe e 2.0 16V - Divulgação

Passada a fase de lançamento do Captur, a Renault volta suas atenções para a linha Duster promovendo o retorno da série Dakar. Assim como na edição anterior, o utilitário esportivo é identificado tanto pelos adesivos laterais quanto pelas rodas de liga leve com desenho exclusivo, desta vez trazendo acabamento diamantado nas cores prata e preta. As capas dos espelhos retrovisores também são pretas.

Por dentro, o SUV ganhou painel em dois tons, bancos com revestimento texturizado e encostos de cabeça personalizados com o logotipo do Dakar. A lista de equipamentos de série inclui piloto automático, sensor de estacionamento, central multimídia, computador de bordo, ar-condicionado, direção eletrohidráulica, faróis de neblina e câmera de ré.



Motores e câmbios

A série especial está disponível de três formas: com motor 1.6 16V SCe e câmbio manual de cinco marchas; com propulsor 2.0 16V, tração 4×2 e câmbio automático (infelizmente o ultrapassado de quatro marchas); e com a motorização 2.0 16V, transmissão manual de seis velocidades e tração 4X4 (com suspensão traseira independente multilink).

O motor 1.6 16V SCe desenvolve 118 cv de potência com gasolina, 120 cv com etanol e 16,2 mkgf de torque com qualquer um dos dois combustíveis. Já o propulsor 2.0 16V gera 143 cv e 20,2 mkgf com o combustível fóssil e 148 cv e 20,9 mkgf com o derivado da cana-de-açúcar.