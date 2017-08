Lanterna super potente tem sua venda liberada no Brasil

Pergunte a qualquer escoteiro, pescador ou caçador e todos dirão que é essencial ter sempre consigo uma lanterna. Mas não é qualquer lanterna que será suficiente: Lanternas plásticas, frágeis e que requerem baterias grandes e pouco práticas são inúteis; acabam sendo muito pesadas, com um alcance muito curto e pouco duráveis.

Para as pessoas que precisam de uma lanterna potente e durável, acaba de ser lançada a nova e potente Lanterna X900, a qual utiliza tecnologia de LED empregada por esquadrões de elite. A X900 é feita com alumínio utilizado em aeronaves, e é capaz de emitir incríveis 800 lúmens de potência.

A Lanterna X900 possui 3 níveis de iluminação, além do modo estroboscópico, na qual a lanterna pisca incessantemente. Há ainda o modo SOS, que emite no código internacional um chamado de ajuda e que pode ser visto a até 15 km de distância.

A X900 é, no momento, o modelo mais popular de lanterna entre americanos e brasileiros por causa de seu potência e incrível durabilidade. Muitas pessoas subestimam a importância de possuir uma lanterna potente em sua casa, carro ou bolsa. Elas não estão preparadas para situações de emergência, pois as lanternas comuns não possuem potência suficiente, possuem tecnologia ultrapassada com um alcance muito curto, o que pode ser determinante em situações de perigo.

Essas lanternas são eficazes mesmo?

A verdade é que a maior parte das pessoas subestima a importância de se ter uma lanterna potente. Seja para caminhar sozinho à noite, esperar o resgate com o carro quebrado no meio do caminho ou só para ter uma luz forte o suficiente para espantar animais quando for acampar, essas lanternas são tão fortes que te darão uma grande vantagem.

Sem falar que, se você estiver em uma situação de emergência, qual a melhor forma de chamar atenção para si do que com uma lanterna potente que pode ser vista a até 15 quilômetros de distância?

Lanternas como essas são utilizadas por grupos de busca, sobrivencialistas, e agora também estão disponíveis para cidadãos comuns aqui do Brasil.

“É muito importante que estejamos sempre preparados para qualquer coisa e essa lanterna é um dos melhores equipamentos para se ter, já que pode ser usada em praticamente qualquer situação, desde para buscar socorro até para encontrar seu cachorro de noite...”

Veja esse vídeo da Lanterna X900 em ação: