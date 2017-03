A pressão funcionou! Versão beta do WhatsApp traz antigo Status de volta

O WhatsApp lançou há uma semana o Status, um novo recurso de troca de fotos e vídeos que desaparecem 24 horas após sua postagem. Mas o antigo Status, aquele que te deixava colocar uma frase que dizia seu "estado de espírito", acabou sendo sacrificado por conta disso.

Mas, para os fãs do recurso original do WhatsApp, pode haver uma luz no fim do túnel. O perfil de Twitter @WABetaInfo, que adianta novidades ainda em fase de testes das futuras versões do aplicativo, mostrou que o antigo Status consta em uma versão beta para iOS número 2.17.8.14.

Ele aparece com o nome de "tagline" (slogan, em tradução livre). Já na versão beta para Android número 2.17.85 chama-se "about" (sobre). Em uma versão beta anterior, o nome do recurso escondido era "Info" (informação).

O @WABetaInfo testa versões que nem mesmo as pessoas que se inscreveram para ser usuários beta do WhatsApp têm acesso. Para ser um usuário beta no Android, basta ir à página do aplicativo na Google Play e depois em "tornar-se testador", mas talvez tenha que esperar novas versões do WhatsApp para ver o velho Status.

Como são informações extraoficiais, não se sabe quando (ou se) o WhatsApp oficializará a volta do Status velho. E se isso acontecer, provavelmente ele não vai "matar" a versão nova do Status, mas as duas opções deverão coexistir.

Pelo menos no Brasil, o novo Status do WhatsApp, inspirado no Snapchat, não agradou os fãs do app: em enquete do UOL, 79,41% dos mais de 10 mil votantes criticaram o novo Status.

Poucos aprovaram a cópia de recursos de aplicativos (Snapchat e Instagram) com propósitos diferentes, a mudança de abas na tela inicial (que deixou os contatos um pouco mais escondidos) e, claro, o fim do antigo Status, que muitos usavam para colocar frases poéticas ou mandar indiretas para seus "crushes".

Nas redes sociais, os lamentos pelo fim do antigo Status renderam a hashtag #KdMeuStatusDoWhats.

Quero voltar agora ao Status antigo, dá?

A resposta, infelizmente, é: oficialmente, o WhatsApp não possui uma ferramenta que faça o aplicativo voltar à versão mais antiga --nem no Android nem no iPhone (iOS).

É importante manter o aplicativo atualizado, porque a cada versão erros são corrigidos, mas se você realmente "não está sabendo lidar", pode tentar se aventurar.

No iPhone, por conta do sistema iOS, que não dá espaço para personalizações, os passos são complicadíssimos. Até existem alguns tutoriais na internet que mostram como fazer, mas eles requerem paciência e conhecimento técnico. Se você não manja do assunto, procure quem entenda.

No Android, é um pouco mais fácil instalar versões antigas de aplicativos, mas lembramos que não é recomendado o uso de APKs (espécie de arquivo 'zip' para Android) que não sejam oficiais. Você corre o risco de pegar algum vírus ou danificar seu smartphone.

Caso queira se arriscar, primeiro desinstale a versão do WhatsApp. Depois habilite a opção "Fontes desconhecidas" em Configurações/Ajustes > Segurança.

Então, baixe no seu celular uma versão anterior do WhatsApp no site APK Mirror e clique no arquivo baixado para começar a instalar, como se fosse um programa do Windows.