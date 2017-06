Vontade exagerada de comer besteira pode ser efeito do seu tipo de treino, diz estudo

FOTO: DIVULGAÇÃO

Já sentiu que depois de praticar algum esporte o seu desejo por comidas gordurosas ou açucaradas, as conhecidas “junk foods”, aumenta? Isso pode acontecer pela intensidade com que pratica suas atividades.

Isso por que há evidências que apontam para uma clara conexão entre a potência do exercício, o aumento da frequência cardíaca, a produção de suor e o desejo por guloseimas. Os dados foram apresentados por um novo estudo britânico, realizado na Universidade de Leeds.

Exercício aumenta fome?

A conclusão é de que quanto mais leve for a intensidade do exercício, mais desejo por comer besteiras o praticante sentirá depois. O efeito tem a ver com o valor recompensador da comida, que se torna menor diante do prazer causado pelo exercício.

"As pessoas que fizeram exercícios menos intensos acharam alimentos gordurosos mais atrativos, enquanto as quepraticaram com mais vigor os acharam menos apetitosos”, disse Graham Finlayson, um dos autores do estudo, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph.

A turma das atividades mais pesadas classificou as guloseimas entre 10% e 15% vezes menos atraentes, em comparação ao grupo que praticou exercício em intensidade baixa.

WAVEBREAKMEDIA/SHUTTERSTOCK

“Descobrimos uma clara relação entre a quantidade de atividade física moderada a vigorosa – elevando a frequência cardíaca e produzindo suor – e o desejo por comidas gordurosas”, aponta Finlayson. A pesquisa foi realizada com 180 pessoas, separadas em grupos que praticaram exercícios de baixa, moderada e alta potência. Foram analisadas capacidade respiratória, composição corporal e índices metabólicos, além de apetite, saciedade e desejos dos voluntários na segunda etapa.

Embora as evidências apontem para essa conclusão, os cientistas dizem que mais pesquisas sobre o assunto precisam ser feitas.