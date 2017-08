Vítima de acidente na MS-276, irmã de diretor de escola de Nova Andradina morre em Dourados

Após ser submetida a várias cirurgias, ela teve uma embolia pulmonar e acabou não resistindo - Foto: Redes sociais

Vítima de um acidente há quase um mês na MS-276, Ana Paula Sampaio Fonseca, de 45 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (09). A informação foi confirmada ao Nova News pelo irmão Acácio Sampaio, que é diretor da Escola Estadual Nair Palácio de Souza, em Nova Andradina.

Ana Paula seguia internada em Dourados desde o dia do acidente, onde morreu nesta manhã. Ela atualmente residia em Naviraí e por muitos morou em Nova Andradina. Pelo apurado, após ser submetida a várias cirurgias, ela teve uma embolia pulmonar e acabou não resistindo, vindo a óbito por volta das 9h30, após ter duas paradas cardíacas. Segundo familiares, Ana Paula já se recuperava bem e teria alta nos próximos dias.

Sobre o acidente, Ana Paula dirigia um Fiat Siena, na companhia do filho, de 14 anos, e da filha, de 12 anos, quando se envolveu no acidente no último dia 13 de julho. O veículo bateu de frente com uma carreta bi-trem, com placas de Dourados, na MS-276, entre Ivinhema e Nova Andradina. O acidente aconteceu próximo à Madeireira Navarro, já no município de Ivinhema.

Com o impacto, o carro teve a parte dianteira totalmente destruída. O Corpo de Bombeiros de Ivinhema foi acionado para prestar o socorro às vítimas. Ao contrário das informações divulgadas no dia do acidente, nenhuma dos feridos sofreu TCE (Traumatismo Crânio Encefálico). Conforme informado à reportagem por Acácio Sampaio há pouco, eles sofreram fraturas das mais diversas como em braços, pernas e ombro, além de várias escoriações.

No mesmo dia do acidente, Ana Paula e os filhos foram atendidos em dois hospitais de Ivinhema e posteriormente transferidos para Dourados devido à gravidade das lesões. Segundo apurado pelo Nova News, apenas ela seguia internada.

O corpo de Ana Paula será transladado de Dourados a Naviraí para ser velado até a manhã desta quinta-feira (10), de onde será trazido para Nova Andradina para também seguir o velório, e posteriormente à tarde ocorrer o sepultamento.