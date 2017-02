Venda de noz da Índia é proibida no Brasil 1 ano após morte em MS

Com base em proibição em vigor desde novembro passado em Mato Grosso do Sul, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a partir de hoje a venda das sementes noz da Índia e “Chapéu de Napoleão” em todo o Brasil. Há um ano, a estudante universitária Ana Cláudia Salles, de 38 anos, morreu em Campo Grande após consumir noz da Índia.

Na resolução publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU) e assinada pelo diretor da Anvisa, José Carlos Magalhães Moutinho, consta que a decisão foi tomada com base em resolução de Mato Grosso do Sul que considerou a semente tóxica.

Outras evidências constatadas em outros estados que registraram mortes de pessoas que consumiram as sementes também foram usadas para basear a decisão da Anvisa.

A mesma proibição válida para o Estado desde de novembro, incluindo a semente Chapéu de Napoleão (Thevetia peruviana) vale, a partir de hoje, em todo território nacional. Não se pode vender, fabricar, distribuir ou importar a semente.