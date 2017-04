Vacinação contra Influenza começa nesta segunda-feira com inclusão de professores no público-alvo

Foto: Edemir Rodrigues

Começa nesta segunda-feira (17) a Campanha de Imunização contra a Influenza em Mato Grosso do Sul. Esse ano o Estado contará com estoque aproximado de 750 mil doses de vacinas, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, para distribuição aos 79 municípios sul-mato-grossenses.

Uma das novidades da campanha de vacinação de 2017 é a inclusão dos profissionais da Educação da rede de ensino básico (Regular, Especial e Educação de Jovens e Adultos – EJA) e superior das escolas públicas e privadas.

Além desses profissionais fazem parte do público-alvo pessoas com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias), gestantes puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas, população privada de liberdade e profissionais do sistema prisional.

“A campanha de vacinação contra influenza ocorrerá estritamente nas unidades de saúde e apenas para o público-alvo, são as orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde. Contaremos com o cadastro pelos municípios das pessoas que forem vacinadas, mas é importante que as recomendações sejam seguidas”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares.

O cronograma da campanha funcionará da seguinte maneira:

dia 17 de abril – a vacinação começará pelos profissionais de saúde e crianças de 6 meses a menores de 2 anos;

dia 24 de abril – a vacinação acontece para os grupos de gestantes, puérperas e crianças de 2 anos a menores de 5 anos;

dia 2 de maio – a campanha será aberta para os demais grupos tendo o dia 13 de maio como o Dia D da mobilização.

