Vacinação contra Febre Aftosa começa dia 1º de maio

A primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa para o rebanho de bovinos e bubalinos de Mato Grosso do Sul já tem seu calendário confirmado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). Com exceção do rebanho da região do Pantanal – onde os proprietários podem fazer opção por realizar a vacinação em apenas uma das duas etapas, maio ou outubro – todos os animais devem receber a dose da vacina no Estado, nos próximos três meses.

Região de Fronteira

Para os produtores da região de Fronteira, a liberação do sistema para revendas credenciadas está agendada para ter início em 28 de abril; e a compra e aplicação de 1º a 31 de maio, podendo o registro ser realizado de 1º de maio a 19 de junho.

Neste caso, os pedidos de antecipação estão disponíveis desde o último dia 15 de abril pelo site da Iagro. Clique aqui

Região do Planalto

Para os produtores da região do Planalto, a liberação do sistema para revendas credenciadas está agendada para ter início em 28 de abril; e a compra e aplicação de 1º a 31 de maio, podendo o registro ser realizado de 1º de maio a 19 de junho.

Neste caso, os pedidos de antecipação estão disponíveis desde o último dia 15 de abril pelo site da Iagro. Clique aqui

http://www.iagro.ms.gov.br/?page_id=3083Região do Pantanal

Para os produtores da região do Pantanal, a liberação do sistema para revendas credenciadas está agendada para ter início em 28 de abril; e a compra e aplicação de 1º de maio a 15 de junho podendo o registro ser realizado de 1º de maio a 30 de junho.

Os pedidos de antecipação estão disponíveis desde o último dia 15 de abril pelo site da Iagro. [Clique aqui](http://www.iagro.ms.gov.br/?page_id=3083

Período de Vacinação

Fronteira 01/05 a 31/05 01/05 a 19/06 15/04

Planalto 01/05 a 31/05 01/05 a 19/06 15/04

Pantanal (optantes/Maio) 01/05 a 15/06 01/05 a 30/06 15/04

O diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, lembra que os pedidos de antecipação da vacinação passarão por análise criteriosa do inspetor local do município na propriedade, e durante o período de vacinação os animais só poderão transitar após a declaração da vacinação, via web, tendo cumpridos os prazos de carência.

Tanto o parecer para antecipação (favorável ou não) quanto o requerimento do produtor – devidamente justificado – deverão ser encaminhados à Divisão de Defesa Sanitária Animal da Iagro, através dos escritórios locais.

Ainda segundo o Chiochetta, os animais destinados ao abate poderão transitar sem a vacina da etapa vigente até o registro do CT-13 da propriedade. Após este prazo, todos os animais deverão estar vacinados.

Agenda

Um ato para lançamento desta primeira etapa de vacinação está sendo organizado juntamente com a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e, como tradicionalmente acontece, deve reunir instituições representativas do setor produtivo, autoridades, lideranças politicas e produtores. Dentro de alguns dias será divulgada a data, local e horário do evento.