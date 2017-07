Transgênero e parceiro esperam 1º filho biológico nos EUA

“Eu tive sorte. Apesar da queimação no estômago, tudo está bem”, afirmou ao jornal francês “Paris Match”. Ele não revelou o nome do bebê, um menino, que deve nascer em breve.

Ele ressalta que nunca quis ter um corpo exatamente igual ao do parceiro e, por isso, não fez a cirurgia para redesignação do órgão sexual. “Eu nunca quis que o meu corpo não fosse um corpo de transexual. Eu estou bem sendo um homem que tem útero, que tem a capacidade de ter um bebê”, afirma no vídeo postado no Facebook do casal e reproduzido pela rede americana CNN.